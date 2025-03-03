В Белом доме оценили готовность Зеленского к мирным переговорам

В Белом доме прокомментировали перепалку президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил, что глава Украины на сегодняшний день не готов к переговорам о мире и время не на его стороне.

«И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чем проблема: время не на его стороне», — отметил Уолтц.

Конфликт между Зеленским и Трампом произошел в Белом доме 28 февраля. Президент США упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его из-за отказа прекращать огонь. В результате украинская делегация покинула Белый дом, а сделка с США по редкоземельным металлам сорвалась.

3 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание случившееся между Зеленским и Трампом в Белом доме. Там подчеркнули, что вся российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

Ранее в Финляндии сравнили склоку между Трампом и Зеленским с ссорой в браке.