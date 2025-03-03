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Белый дом призвал Украину начать переговоры о мире

Белый дом: терпение и кошельки США не безграничны
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Nathan Howard/Reuters

Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что терпение и кошельки США не безграничны.

Комментируя конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским коллегой Владимиром Зеленским, Уолтц отметил, что время не на стороне бесконечного продолжения этого конфликта. Он отметил, что терпение американского народа, их финансовые ресурсы, а также запасы боеприпасов не безграничны и не могут покрыть все возможные непредвиденные обстоятельства по всему миру. По его словам, время для переговоров о мире на Украине настало сейчас.

Конфликт между американским и украинским главами произошел в Белом доме 28 февраля. Президент США упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его из-за отказа прекращать огонь. В результате украинская делегация покинула Белый дом, а сделка с США по редкоземельным металлам сорвалась.

3 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание случившееся между Зеленским и Трампом в Белом доме. Там подчеркнули, что российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

Ранее в Финляндии сравнили склоку между Трампом и Зеленским с ссорой в браке.

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