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В ГД сочли идиотской инициативу Макрона и Стармера о временном перемирии в зоне СВО

Депутат Госдумы Колесник заявил, что временное перемирие невыгодно для России
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Для России является невыгодным предложение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Он назвал данную инициативу предложением «для каких-то идиотов». По словам депутата, временное перемирие дает возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) перегруппироваться, «потому что у них швах по всем фронтам». При этом российские войска идут в наступление, отметил он.

«Они хотят перемирие, чтобы в эти 30 суток зашли миротворцы и стали частью Вооруженных сил Украины, собственно, тоже законная цель. Эта идея уже навязла в зубах, она уже не первый год, и, я уж не знаю, видимо, у них совсем мозги закостенели, что они ничего нового придумать не могут. Конечно, на это идти не надо ни в коем случае, это абсолютно невыгодно для России, более того, это просто может сорвать наше наступление», — сказал парламентарий.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьером выдвинули инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

Ранее во Франции объяснили идею о временном перемирии намерением проверить Путина.

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