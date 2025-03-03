Мерц усомнился, что перепалка Зеленского и Трампа в США была спонтанной

Перепалка в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом была скорее «спровоцированной эскалацией», чем случайным результатом встречи глав двух государств. Об этом заявил лидер победившего на парламентских выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц, пишет ТАСС.

«Я посмотрел видео [перепалки] в спокойной обстановке несколько раз. По моему мнению, это не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, по всей очевидности, спровоцированная эскалация во время встречи в Белом доме», — отметил Мерц в ходе пресс-конференции.

По его словам, он был удивлен тоном обеих сторон. После этой перепалки в Белом доме возможный будущий канцлер Германии призвал Европу готовиться к защите собственной безопасности в последующие десятилетия.

В ноябре прошлого года Мерц сообщил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. Он не исключил, что может выдвинуть РФ требования прекратить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае Мерц пригрозил снять ограничения на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Ранее немецкий политик заявил, что Мерц хочет продлить украинский конфликт.