Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста условием для наступления мира. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Дорога к миру пролегает через уход Зеленского», — говорится в сообщении.
По словам Филиппо, на высоком уровне призывов к уходу Зеленского становится все больше.
В начале февраля украинское издание «Страна» писало, что активная лоббистская деятельность по вопросу ухода украинского лидера с занимаемого им поста уже идет в России и США.
Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.
На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.
Ранее в США заявили о необходимости проведения выборов на Украине.