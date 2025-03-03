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Лидер французской партии «Патриоты» назвал условие для наступления мира на Украине

Политик Филиппо назвал уход Зеленского условием для наступления мира
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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста условием для наступления мира. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«‎Дорога к миру пролегает через уход Зеленского», — говорится в сообщении.

По словам Филиппо, на высоком уровне призывов к уходу Зеленского становится все больше.

В начале февраля украинское издание «Страна» писало, что активная лоббистская деятельность по вопросу ухода украинского лидера с занимаемого им поста уже идет в России и США.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее в США заявили о необходимости проведения выборов на Украине.

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