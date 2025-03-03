Политик Филиппо назвал уход Зеленского условием для наступления мира

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста условием для наступления мира. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«‎Дорога к миру пролегает через уход Зеленского», — говорится в сообщении.

По словам Филиппо, на высоком уровне призывов к уходу Зеленского становится все больше.

В начале февраля украинское издание «Страна» писало, что активная лоббистская деятельность по вопросу ухода украинского лидера с занимаемого им поста уже идет в России и США.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее в США заявили о необходимости проведения выборов на Украине.