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В Совфеде высмеяли готовность Зеленского встретиться с Трампом

Сенатор Пушков высмеял заявление Зеленского о готовности встретиться с Трампом
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом для серьезных переговоров на равных.

«То есть, он готов! Осталось уговорить Трампа общаться с ним «на равных» при полном, даже вопиющем неравенстве сторон», — написал сенатор (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

До этого Зеленский заявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Он подчеркнул, что готов к любому формату «конструктивных отношений» с Соединенными Штатами.

28 февраля американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В феврале Путин заявлял, что украинский президент уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Ранее в Финляндии сравнили Трампа и Зеленского с «дующимися» супругами.

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