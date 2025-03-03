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Евросоюз не будет настаивать на определенном дресс-коде на саммите с Зеленским

Представитель ЕК Пиньо: ЕС не настаивает на дресс-коде на саммите с Зеленским
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Efrem Lukatsky/AP

Евросоюз (ЕС) не настаивает на дресс-коде на саммите в Брюсселе с участием украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, пишет РИА Новости.

«Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов‎», — сказала Пиньо.

Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне.

Во время визита Зеленского в США в конце февраля один из американских журналистов обратил внимание на несоответствие его одежды принятому протоколу, спросив о наличии у президента Украины делового костюма. Корреспондент объяснил свой вопрос недовольством части американской общественности по поводу, как они считают, недостаточного соблюдения Зеленским официального дресс-кода. Президент Украины ответил утвердительно на вопрос о наличии у него костюма.

Пресс-конференция президентов США и Украины в Белом доме была отменена после перепалки на их встрече в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете и сможет вернуться, «когда будет готов к миру».

Ранее Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой.

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