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В ЕК заявили, что следят за энергетической безопасностью на фоне попытки ВСУ атаковать «Турецкий поток»

ЕК следит за энергобезопасностью на фоне попытки ВСУ атаковать «Турецкий поток»
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pentapostagma.gr

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что ЕК внимательно следит за энергетической безопасностью на фоне попытки ВСУ атаковать газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет информации об этом инциденте… Но мы, конечно, следим за ситуацией, так как нас касаются все вопросы, связанные с энергетической безопасностью стран-членов [Евросоюза]», — пояснила Итконен.

1 марта пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани.

Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны успешно сбили все вражеские дроны. Целью атаки была остановка поставок газа в страны Европы, отметили в ведомстве.

Ранее группировка российских войск «Запад» нанесла удары по двум десяткам пунктов управления беспилотниками ВСУ.

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