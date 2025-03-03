Глава Абхазии принял отставку премьер-министра Бганбы

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку врио премьер-министра Валерия Бганбы. Об этом сообщает ТАСС.

Гунба назначил исполняющим обязанности главы правительства Владимира Делбу.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и его главный оппонент Адгур Ардзинба.

Спустя два дня стало известно, что Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.

Гунба раскритиковал решение Бганба. Тот заявил, такие действия являются грубым нарушением соглашения от 19 ноября 2024 года, гарантировавшего безопасность и стабильность в стране. Кроме того, политик обвинил Бганба в попытке назначить исполняющим обязанности вице-премьера Леонида Дзяпшбу и отстранить и.о. главы МВД от занимаемой должности.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией.