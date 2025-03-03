Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон призвал Трампа изменить отношение к идее перемирия на Украине

Макрон заявил, что пытался отговорить Трампа от прекращения огня на Украине
close
Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытался отговорить американского коллегу Дональда Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Foglio.

По словам французского лидера, во время своего визита в Вашингтон он призывал Трампа рассмотреть вопрос о неполном прекращении огня, ограничив боевые действия в воздухе и на море. Он отметил, что подобные действия легче контролировать, чем полное прекращение огня.

«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а, скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя план Макрона о «частичном перемирии» на Украине, заявил, что оно могло бы стать предпосылкой к более масштабной договоренности, а также увидеть, готов ли президент России Владимир Путин к выполнению обязательств.

Ранее политолог спрогнозировал ответ России на инициативы Франции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами