Макрон призвал Трампа изменить отношение к идее перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытался отговорить американского коллегу Дональда Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Foglio.

По словам французского лидера, во время своего визита в Вашингтон он призывал Трампа рассмотреть вопрос о неполном прекращении огня, ограничив боевые действия в воздухе и на море. Он отметил, что подобные действия легче контролировать, чем полное прекращение огня.

«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а, скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя план Макрона о «частичном перемирии» на Украине, заявил, что оно могло бы стать предпосылкой к более масштабной договоренности, а также увидеть, готов ли президент России Владимир Путин к выполнению обязательств.

Ранее политолог спрогнозировал ответ России на инициативы Франции по Украине.