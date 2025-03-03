В Киеве сравнили Зеленского со школьником

Spiegel: в Киеве пожаловались на то, что у Зеленского «мировоззрение школьника»

В Киеве сравнили президента Украины Владимира Зеленского с ребенком и заявили, что у него «мировоззрение школьника». Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

«У него по-прежнему мировоззрение школьника», — приводит издание слова высокопоставленного киевского чиновника.

Другой источник, ранее работавший с Зеленским, в беседе со Spiegel отметил, что тот похож на несовершеннолетнего. По словам собеседника издания, бывший комик думает, что если чего-то сильно захотеть и действительно в это поверить, то можно это получить.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Зеленского с американским президентом, в ходе которой лидеры двух государств устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стало урегулирование конфликта на Украине. Глава США обвинил Зеленского в том, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и могут привести к третьей мировой войне. В свою очередь украинский лидер отверг возможность мирного договора с РФ, заявив, что прошлые попытки решить конфликт дипломатическим путем ни к чему не привел.

Ранее Зеленского сравнили с «отпетой свиньей» из-за поведения на встрече с Трампом.