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В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Лондоне

Глава МИД Литвы назвал ошибкой проведение саммита в Лондоне без стран Балтии
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис назвал просчетом то, что страны Балтии не были приглашены на саммит по Украине в Лондоне. Его слова приводит LRT.

«Это была ошибка. Страны Балтии, которые являются прифронтовыми государствами, которые непосредственно граничат с Россией, непременно должны участвовать в таких дискуссиях», — подчеркнул он.

Будрис также считает, что Запад не должен распыляться в обсуждении ситуации на Украине, так как для этого нужен один формат. Он считает «непозволительной роскошью» встречаться в разном составе в разных европейских столицах.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне 2 марта. На встрече присутствовали украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

При этом страны Балтии, а именно Литву, Латвию и Эстонию, не позвали на этот саммит. По данным источника Sky News, это вызвало резкое недовольство в Риге, Вильнюсе и Таллине. Собеседник издания отметил, что такое решение Москва может расценить как свидетельство подчиненности стран Балтии интересам США, Великобритании и Франции.

Ранее Медведев назвал саммит лидеров ЕС «антитрамповским русофобским шабашем».

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