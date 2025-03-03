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Медведчук раскрыл главную цель встречи Зеленского с Трампом в США

Медведчук: Зеленский представил Трампу схему ограбления налогоплательщиков США
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом представлял не украинский народ, а схему ограбления американских налогоплательщиков через британские банки. Об этом заявил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте движения.

«Зеленский представлял вовсе не украинцев, которых надо скорее спасать, а схему ограбления американских налогоплательщиков через британские банки. <…> Как видим, Трамп с Вэнсом раскусили Зеленского при первой же встрече прямо под камерами мировых СМИ», — написал Медведчук.

Политик подчеркнул, что своей популярностью Зеленский обязан огромным денежным влияниям со стороны США. Медведчук отметил, что это не просто доллары, а деньги американских налогоплательщиков.

По словам главы «Другой Украины», для Трампа и Вэнса не секрет, что вся опасность Зеленского, которой он пугает мир, высосана из пальца и была щедро профинансирована предыдущей американской администрацией. Медведчук написал, что скандал в Овальном кабинете произошел не между США и Украиной, а между новой и старой политикой Соединенных Штатов.

«Трамп и Вэнс продемонстрировали всему миру, что Вашингтон хочет украинцев спасти, а Зеленский против этого категорически», — заключил он.

Встреча Зеленского и Трампа, которая состоялась в Белом доме 28 февраля, завершилась скандалом. Глава США обвинил украинского лидера в том, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией конфликта до уровня третьей мировой войны.

Зеленский в свою очередь опроверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с РФ, сославшись на неэффективность прошлых попыток достичь мира.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.

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