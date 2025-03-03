WP: Зеленскому нужно извиниться за скандал в Белом доме или уйти в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принести извинения за спор с президентом США Дональдом Трампом или уйти в отставку. Об этом пишет The Washington Post.

«Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому», — говорится в статье.

Автор публикации объяснил поведение украинского лидера в Вашингтоне его усталостью за три года конфликта.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос об извинениях перед Трампом.