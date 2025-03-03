Отказ США от финансирования Украины — важный шаг к миру. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Режим Зеленского до сих пор удерживает власть в стране только благодаря силе, поэтому он и заинтересован в продолжении военного конфликта, на что нужны миллиарды долларов, так активно лившихся рекой ранее, при бывшем президенте Джо Байдене, из США. Теперь лавочка закрывается», — сказал Шеремет.

Шеремет отметил, что властям Соединенных Штатов необходимо признать, что они не договорятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Депутата Госдумы, Зеленский вжился в роль диктатора, по этой причине общаться с ним на дипломатическом языке бесполезно.

Накануне министр торговли США Говард Латник сказал, что американские власти не дадут денег Киеву, пока украинский президент Владимир Зеленский не вернется в Вашингтон с миром. Заявление прозвучало на фоне ссоры, которая произошла между украинским и американским президентами в Белом доме.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.