Спикер Джонсон раскрыл, поддерживают ли республиканцы Путина

Спикер палаты представителей США отверг заявления о том, что Республиканская партия якобы поддерживает президента России Владимира Путина. В интервью NBC он назвал такие высказывания «абсурдными», поскольку российский лидер – якобы «противник» Вашингтона.

Он подчеркнул, что республиканцы поддерживают Украину, но в то же время хотят положить конец конфликту. Джонсон также раскритиковал поведение Владимира Зеленского в Овальном кабинете, который выглядел «чопорно» и не был «любезным».

«Честно говоря, я хотел бы увидеть поражение Путина. Он противник Соединенных Штатов. Но в этом конфликте мы должны положить конец этой войне. Это в интересах всех», — сказал Джонсон.

27 февраля президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».

Ранее в офисе Зеленского назвали единственный путь к прекращению конфликта на Украине.