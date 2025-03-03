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На Западе рассказали о страхе стран ЕС из-за действий главы Еврокомиссии

Politico: лидеры стран ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен использует сложившийся кризис для расширения полномочий Брюсселя и усиления его влияния. Об этом пишет газета Politico, передает РИА Новости.

По данным издания, в национальных столицах опасаются, что глава ЕК с помощью расширения полномочий Брюсселя может усилить свое влияние на национальные правительства.

Один из источников издания, связанный с ЕС, заявил, что оборона все еще остается в зоне ответственности стран блока. В публикации говорится, что Польша и Финляндия хотят оградить военно-промышленный комплекс (ВПК) от попыток ЕК расширить полномочия в объединении.

До этого фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне, на котором лидеры ряда европейских стран обсудили ситуацию на Украине и коллективную европейскую безопасность, призвала «срочно перевооружить Европу». По ее словам, государствам ЕС необходимо больше бюджетных возможностей для наращивания обороны.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии.

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