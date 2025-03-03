В Турции прокомментировали прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и США

РИА: Турция рассчитывает на интенсивность переговоров РФ и США и результаты

Турция рассчитывает, что российско-американские переговоры, нацеленные на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, приобретут интенсивный характер и принесут конкретные результаты. Об этом сообщил в интервью РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.

«Мы рассчитываем, что они (переговоры. — прим. ред.) будут интенсивными и принесут конкретные результаты, которые благоприятно скажутся на глобальной безопасности», — сказал собеседник агентства.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле.