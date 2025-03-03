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В Анкаре заявили о готовности принять переговоры по Украине

РИА Новости: Турция готова принять переговоры по Украине с участием всех сторон
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Murad Sezer/Reuters

Турция готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, о готовности принять переговоры с участием всех сторон было заявлено на высшем уровне, и об этом предложении известно всем.

3 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что лидеры стран Европейского союза на прошедшей встрече в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине.

27 февраля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности в любое время предоставить площадку для обсуждения конфликта на Украине.

26 февраля Фидан заявил, что Анкара готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в том числе провести переговоры России и Украины.

Ранее в МИД Турции высказались о возможном вступлении в НАТО Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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