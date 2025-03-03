Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Японии заявил о нейтралитете Токио в перепалке между Трампом и Зеленским

Исиба: Япония не станет занимать чью-то сторону в конфликте Трампа и Зеленского
close
Reuters

Токио не будет в конфликте президентов США и Украины становиться на чью-либо сторону, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая во время заседания бюджетного комитета палаты представителей японского парламента, Исиба прокомментировал перепалку, происшедшую между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Глава правительства предположил, что украинская сторона не продемонстрировала понимания позиции Трампа и его заботы об американских налогоплательщиках.

При этом Исиба выразил сожаление, что позиция Зеленского о способах достижения мира не была должным образом изучена.

Премьер-министр подчеркнул, что Япония не собирается поддерживать какую-либо из сторон, при этом считая, что сплочение стран «Большой семерки» имеет самое важное значение. Он отметил, что Токио должен форсировать усилия для сохранения участия Соединенных Штатов и в укреплении сплоченности G7.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами