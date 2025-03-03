Премьер Японии заявил о нейтралитете Токио в перепалке между Трампом и Зеленским

Исиба: Япония не станет занимать чью-то сторону в конфликте Трампа и Зеленского

Токио не будет в конфликте президентов США и Украины становиться на чью-либо сторону, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая во время заседания бюджетного комитета палаты представителей японского парламента, Исиба прокомментировал перепалку, происшедшую между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Глава правительства предположил, что украинская сторона не продемонстрировала понимания позиции Трампа и его заботы об американских налогоплательщиках.

При этом Исиба выразил сожаление, что позиция Зеленского о способах достижения мира не была должным образом изучена.

Премьер-министр подчеркнул, что Япония не собирается поддерживать какую-либо из сторон, при этом считая, что сплочение стран «Большой семерки» имеет самое важное значение. Он отметил, что Токио должен форсировать усилия для сохранения участия Соединенных Штатов и в укреплении сплоченности G7.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу.