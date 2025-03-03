В ЕС получили письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией

РИА Новости: ЕС подтвердил получение письма Орбана с призывом к переговорам с РФ

В Европейском союзе подтвердили, что получили письмо главы правительства Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, председатель Европейского совета Антониу Кошта получил и принял к сведению письмо, направленное Орбаном.

З марта Орбан в социальной сети X по итогам саммита в Лондоне сделал вывод о том, что лидеры Европы хотят продолжения военных действий, а не заключения мира.

28 февраля Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз в данный момент невозможно представить.

23 февраля Орбан заявил, что Украина «или то, что от нее осталось», станет ролью буферной зоной между Россией и НАТО, а Киев никогда не вступит в Североатлантический альянс.

Ранее Орбан призвал к переговорам по урегулированию конфликта Москвы и Киева.