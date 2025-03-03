В нацразведке США не увидели у Европы желания закончить конфликт на Украине

Директор нацразведки США Тулси Габбард в интервью Fox News усомнилась в том, что страны Европы стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Я считаю, что те, кто критикует усилия [президента США] подобным образом, демонстрируют отсутствие приверженности миру. А в случае многих европейских стран, даже если они говорят об этом, их преданность делу и ценностям свободы вызывает сомнения», — сказала Габбард.

Она отметила большую разницу между принципами, которых придерживаются американские власти и европейские страны, «которые предпочли встать на сторону Зеленского, фактически показав тем самым, что они будут поддерживать его в желании продолжать эту войну.»

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. По его итогам лидеры Европы договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву. Премьер Британии Стармер объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны. Кроме того, канадский премьер Джастин Трюдо сообщил о введении новых антироссийских санкций против 10 физических лиц и 21 предприятия из РФ. Президент Украины Зеленский после мероприятия заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким», что создает прочную основу для сотрудничества с США в сфере безопасности. На саммите, по его словам, обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».