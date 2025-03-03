В США сообщили о переезде семьи Вэнса в тайное место из-за проукраинских активистов

Вице-президента США Джей Ди Вэнса и его семью перевезли в «тайное место» после того, как они стали свидетелями протестной акции проукраинских активистов на горнолыжном курорте в штате Вермонт. Об этом сообщает Breitbart.

По данным издания, семья Вэнса вынуждена была «кататься на лыжах на одной стороне горы», чтобы не столкнуться с протестующими. После инцидента вице-президент, его жена и их дети были перевезены в «тайное место».

СМИ пишет, что один из лыжников нецензурно высказался в адрес проукраинских активистов и усомнился в их умственных способностях.

До этого телеканал Fox News сообщал, что 1 марта Вэнс вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт «Шугарбуш Резорт» в городе Уоррен. Однако по пути вице-президента встретили несколько сотен проукраинских активистов. Люди держали в руках таблички с надписями о том, что соратник нынешнего главы государства является предателем и «позором нации». Отмечается, что из-за демонстрантов семья политика решила отправиться в другое место.

Инцидент произошел после скандала в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем президент США потребовал от украинской делегации покинуть Овальный кабинет.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая.