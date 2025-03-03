Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о переезде семьи Вэнса в тайное место из-за проукраинских активистов

Breitbart: семью Вэнса перевезли в тайное место из-за проукраинских протестующих
close
Matt Rourke/AP

Вице-президента США Джей Ди Вэнса и его семью перевезли в «тайное место» после того, как они стали свидетелями протестной акции проукраинских активистов на горнолыжном курорте в штате Вермонт. Об этом сообщает Breitbart.

По данным издания, семья Вэнса вынуждена была «кататься на лыжах на одной стороне горы», чтобы не столкнуться с протестующими. После инцидента вице-президент, его жена и их дети были перевезены в «тайное место».

СМИ пишет, что один из лыжников нецензурно высказался в адрес проукраинских активистов и усомнился в их умственных способностях.

До этого телеканал Fox News сообщал, что 1 марта Вэнс вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт «Шугарбуш Резорт» в городе Уоррен. Однако по пути вице-президента встретили несколько сотен проукраинских активистов. Люди держали в руках таблички с надписями о том, что соратник нынешнего главы государства является предателем и «позором нации». Отмечается, что из-за демонстрантов семья политика решила отправиться в другое место.

Инцидент произошел после скандала в Белом доме, в ходе которого Вэнс вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем президент США потребовал от украинской делегации покинуть Овальный кабинет.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами