Рубио не стал комментировать возможные уступки России по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался говорить о возможных уступках России по Украине. Его слова приводит ABC News.

«Почему я должен говорить об этом в новостном выпуске? Это вопрос переговоров. Вот в чем проблема. Опять же, все... Это не упражнение по обмену сообщениями, понятно?» — отреагировал он на вопрос журналистов.

Рубио добавил, что урегулирование на Украине является тяжелой работой дипломатии, и не стал вдаваться в обсуждение более подробно.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета».

В феврале корреспондент CNN задавал Лаврову вопрос возможных территориальных уступках в контексте Украины. Министр в ответ поинтересовался в шутку, имеет ли он в виду Данию с Гренландией. А затем глава МИД РФ напомнил, что территориальные изменения уже произошли в пользу Украины в период образования СССР.

Ранее в США заявили, что Зеленскому придется пересмотреть свое отношение к переговорам.