Уолтц сделал заявление о гарантиях безопасности Украины

Сейчас преждевременно обсуждать гарантии безопасности Украины, так как сначала необходимо усадить Москву и Киев за стол переговоров. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Наша точка зрения заключается в том, что разговор о деталях гарантий безопасности — это как говорить о деталях гарантии (на товар. — «Газета.Ru») прежде чем узнаете, собираетесь ли покупать вещь. Мы ведем обе стороны к столу переговоров, и все же люди пытаются поставить телегу впереди лошади», — сказал Уолтц.

Он добавил, что администрация президента Соединенных Штатов должна будет сблизить позиции сторон конфликта, когда начнется переговорный процесс.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении».

Ранее в США усомнились в возможности подтолкнуть Россию и Украину к переговорам.