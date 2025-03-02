Египет предложил продлить первый этап соглашения о перемирии в секторе Газа

Египетские дипломаты, принимающие участие в переговорах по прекращению огня в секторе Газа, внесли предложение о продлении первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Al Araby Al Jadeed.

В материале уточняется, что Каир выступил за продление режима прекращения огня еще на две недели. По плану Египта, в это время члены ХАМАС должны будут взять на себя обязательство передать еврейскому государству две группы заложников.

С 19 января 2025 года на территории сектора Газа действует режим прекращения огня, введенный в рамках соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением. Изначально предполагалось, что боевые действия будут остановлены как минимум на 42 дня.

В рамках договора ХАМАС должен был освободить 33 израильских заложника, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года. Еврейское государство, в свою очередь, пообещало выпустить из тюрем около 1000 палестинских заключенных.

2 марта портал Ynet сообщил о готовности израильских властей продлить срок действия режима прекращения огня на время Рамадана и Песаха. Однако руководство ХАМАС пока не одобрило эту инициативу.

Ранее израильские войска заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.