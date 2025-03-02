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Лавров рассказал о переговорах России и США в Эр-Рияде

Лавров: РФ и США никогда не будут мыслить одинаково, но нельзя доводить до войны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде признали, что не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой повестки, но стороны обязаны не допустить войны. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никогда не будем мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. <...> Там, где не совпадают интересы, обязанность ответственных держав не допустить, чтобы это деградировало в конфронтацию», — сказал глава МИД России.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил глава МИД России. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине.

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