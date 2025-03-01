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В норвежском правительстве захотели увеличить поддержку Киева

Премьер Норвегии Стере заявил о планах увеличить финансовую помощь Украине
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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кабинет министров Норвегии планирует направить в парламент страны запрос об увеличении финансовой помощи Украине. Об этом в ходе интервью для вещательной корпорации NRK заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

«Скоро мы вернемся в парламент с предложением увеличения поддержки [Киева]», — сказал глава правительства.

Он не стал уточнять, сколько именно средств норвежский кабинет министров хочет выделить на помощь Украине. При этом беседовавшие с премьер-министром журналисты обратили внимание, что в прошлом году парламент королевства выразил готовность потратить $35 млрд на поддержку Киева в 2025 году.

28 февраля верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о планах регионального содружества увеличить военную помощь Украине. По ее словам, Брюссель должен оказать Киеву такую поддержку, благодаря которой он смог бы «дать отпор» Москве.

На следующий день вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал немецкое правительство и руководство ЕС как можно скорее выделить новый пакет помощи Украине на сумму €3 млрд.

Ранее в США задумались о том, чтобы перестать делиться с Украиной разведывательными данными.

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