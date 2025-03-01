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Кремль назвал дату переговоров Путина и лидера Мьянмы

Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы 4 марта
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Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 марта, встретится с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном во время его официального визита в РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно пресс-релизу, во время переговоров политики обсудят дальнейшее сотрудничество между странами и вопросы международной повестки. Кроме того, они должны принять совместное заявление и подписать ряд документов.

О визите председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьера страны и старшего генерала Мин Аунг Хлайна стало известно 28 февраля. Он приедет в Москву по приглашению российского президента. У политика запланирована встреча не только с лидером РФ, но и с представителями правительства РФ, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора станут вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.

Ранее Мьянма попала в рейтинг самых опасных мест в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

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