Кремль назвал дату переговоров Путина и лидера Мьянмы

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 марта, встретится с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном во время его официального визита в РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно пресс-релизу, во время переговоров политики обсудят дальнейшее сотрудничество между странами и вопросы международной повестки. Кроме того, они должны принять совместное заявление и подписать ряд документов.

О визите председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьера страны и старшего генерала Мин Аунг Хлайна стало известно 28 февраля. Он приедет в Москву по приглашению российского президента. У политика запланирована встреча не только с лидером РФ, но и с представителями правительства РФ, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора станут вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.

Ранее Мьянма попала в рейтинг самых опасных мест в Азии, куда не стоит ездить россиянам.