Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вылетевший из США самолет правительства Украины приземлился в Лондоне

FlightAware: самолет властей Украины, вылетевший из США, приземлился в Лондоне
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Лондона приземлился самолет правительства Украины, который вылетел с военной базы американского штата Мэриленд после переговоров украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По данным сервиса, украинский самолет Airbus A319 приземлился в аэропорту Станстед в 14:03 мск. Он вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 мск.

По информации украинских СМИ, этим воздушным судном пользуются власти Украины.

Переговоры президентов США и Украины, по итогам которых стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам, состоялись 28 февраля в Белом доме. Однако во время беседы Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня и упрекнул зарубежного коллегу в том, что он недостаточно уважительно относится к Вашингтону. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а подписание договора по редкоземельным металлам было отменено.

1 марта украинское издание «Страна.ua» сообщило, что самолет Зеленского вылетел из Соединенных Штатов и отправился в Лондон.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега начал получать объективную информацию о ситуации на Украине. На этом фоне Трамп пересмотрел свой подход к урегулированию кризиса, подчеркнул глава государства.

Ранее Медведев рассказал, на каких условиях Россия готова к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами