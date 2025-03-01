Вылетевший из США самолет правительства Украины приземлился в Лондоне

В аэропорту Лондона приземлился самолет правительства Украины, который вылетел с военной базы американского штата Мэриленд после переговоров украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По данным сервиса, украинский самолет Airbus A319 приземлился в аэропорту Станстед в 14:03 мск. Он вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 мск.

По информации украинских СМИ, этим воздушным судном пользуются власти Украины.

Переговоры президентов США и Украины, по итогам которых стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам, состоялись 28 февраля в Белом доме. Однако во время беседы Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня и упрекнул зарубежного коллегу в том, что он недостаточно уважительно относится к Вашингтону. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а подписание договора по редкоземельным металлам было отменено.

1 марта украинское издание «Страна.ua» сообщило, что самолет Зеленского вылетел из Соединенных Штатов и отправился в Лондон.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега начал получать объективную информацию о ситуации на Украине. На этом фоне Трамп пересмотрел свой подход к урегулированию кризиса, подчеркнул глава государства.

Ранее Медведев рассказал, на каких условиях Россия готова к переговорам по Украине.