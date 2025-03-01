В США напомнили об отношении Трампа к помощи Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл помощь Украине невыгодной Вашингтону. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«В частных разговорах со спонсорами на мероприятиях по сбору пожертвований Трамп неоднократно заявлял, что Украина не может победить в войне и что продолжать поддержку Киева не в американских интересах», — сообщило издание.

Утверждается, что неназванный советник Трампа уже долгое время эмоционально убеждает его в том, что украинские власти не испытывают благодарности США за военную помощь — тезис, который высказал в Овальном кабинете вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также источники издания сообщают, что после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном Кабинете Трамп намерен занять выжидательную позицию и ждать шагов Киева.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее в США предупредили, что Украина больше не получит никакой помощи от Вашингтона.