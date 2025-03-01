Стало известно о попытках Келлога отговорить Зеленского от встречи с Трампом

Специальный посланник президента США Кит Келлог советовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Келлог советовал Зеленскому не встречаться с Трампом в Овальном кабинете, потому что считал отношения Киева и Вашингтона недостаточно развитыми», — говорится в материале.

Также в публикации приводятся слова неназванного американского чиновника, принимавшего участие в переговорах в Белом доме. По его мнению, на встрече Зеленский пытался казаться «крутым парнем» и вел себя «настолько неправильно, насколько это вообще возможно». Из-за этого представители США чувствовали себя оскорбленными, подчеркнул источник.

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры американского и украинского лидеров, по итогам которых стороны должны были заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как во время встречи между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в нежелании добиваться прекращения огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны не имеет ничего против сохранения государственности Украины. При этом Москва хотела бы увидеть ее превращение в «дружественное соседнее государство», добавил он.

Ранее российского лидера назвали единственным победителем сорванных переговоров Трампа и Зеленского.