Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках Келлога отговорить Зеленского от встречи с Трампом

CNN: Келлог призывал Зеленского отказаться от очных переговоров с Трампом
close
Sarah Silbiger/Global Look Press

Специальный посланник президента США Кит Келлог советовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Келлог советовал Зеленскому не встречаться с Трампом в Овальном кабинете, потому что считал отношения Киева и Вашингтона недостаточно развитыми», — говорится в материале.

Также в публикации приводятся слова неназванного американского чиновника, принимавшего участие в переговорах в Белом доме. По его мнению, на встрече Зеленский пытался казаться «крутым парнем» и вел себя «настолько неправильно, насколько это вообще возможно». Из-за этого представители США чувствовали себя оскорбленными, подчеркнул источник.

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры американского и украинского лидеров, по итогам которых стороны должны были заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как во время встречи между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в нежелании добиваться прекращения огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны не имеет ничего против сохранения государственности Украины. При этом Москва хотела бы увидеть ее превращение в «дружественное соседнее государство», добавил он.

Ранее российского лидера назвали единственным победителем сорванных переговоров Трампа и Зеленского.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами