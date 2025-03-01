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В США высказались о планах Трампа по режиму на Украине

CBS: Трамп не добивается смены режима на Украине после ссоры с Зеленским
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп не добивается смены режима на Украине после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на чиновников.

«Трамп не стремится к смене режима на Украине, <..> и не было никаких дискуссий о том, кто на Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский», — подчеркнули источники телеканала.

Отмечается, что после встречи двух лидеров в Овальном кабинете прошли обсуждения о том, будут ли США продолжать поставлять военную помощь Украине. Также сообщается, что в Белом доме сомневаются в своей способности остановить боевые действия на Украине. При этом подчеркивается, что американские войска на территорию Украины вводиться не будут.

По данным CBS, украинская сторона после размолвки Трампа и Зеленского «отчаянно» пыталась добиться возвращения к переговорам о заключении сделки по сырью, однако американский лидер отказался от дальнейшего диалога.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Украине мечтают избавиться от неонацистского режима.

Ранее Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме.

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Ссора Трампа и Зеленского
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