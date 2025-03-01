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Нейросеть Маска предрекла судьбу Зеленского

Созданная Маском нейросеть Grok сгенерировала фотографии Зеленского в тюрьме

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон искусственный интеллект (ИИ) Grok, созданный компанией главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска xAI, сгенерировал «картинку будущего Зеленского». Соответствующие кадры опубликовал портал AS.

Фото появились на баннерах в центре Нью-Йорка. На них демонстрировался украинский лидер в оранжевой робе заключенного. Сначала в видеоряде показан сам Зеленский, после чего его отправляют в зал суда, а затем в тюрьму. Подробности генерации видеоролика неизвестны, точный запрос для нейросети не был обнародован.

До этого в сети появилось видео, на котором демонстрируется «будущее сектора Газа». В начале ролика можно заметить руины в анклаве, на которых появляется надпись «Газа 2025», после чего появляются картинки с многоэтажками и детьми, смотрящими в небо. С неба на них падают долларовые купюры.

После этого в видео появляется американский предприниматель Илон Маск, поедающий хумус на пляже.

Ранее в США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам.

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