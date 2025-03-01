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В США назвали последствие перепалки Трампа и Зеленского для Украины

Reuters: перепалка Трампа и Зеленского ускорит расследование трат Киева
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Shannon Stapleton/Reuters

Перепалка президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вероятно, ускорит усилия Соединенных Штатов по расследованию трат, мошеннических нарушений и злоупотреблений с помощью, которую американская сторона передавала Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

28 февраля американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме сделал почти невозможным оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В тот же день в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины и США, в ходе которой между ними произошла перепалка.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.

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