Украинский лидер Владимир Зеленский должен перестать критиковать президента России Владимира Путина и заявить о стремлении заключить мир. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, называя условия возвращения к диалогу с Зеленским, пишет РИА Новости.

«Ему не нужно стоять и говорить про Путина... Он должен сказать: «Я хочу заключить мир», — подчеркнул глава Белого дома после ссоры с Зеленским в Вашингтоне.

Трамп обратил внимание на то, что без поддержки США Киев не победит, и прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения на Украине.