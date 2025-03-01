Трамп заявил, что Зеленский «переоценил свои возможности»

Трамп: Зеленский переоценил свои возможности и должен стремиться к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский «переоценил свои возможности», он должен заявить о стремлении к заключению мира. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«У нас была встреча с президентом Зеленским. И я бы сказал, что она прошла не совсем удачно. Думаю, что он сильно переоценил свои возможности», — отметил глава Белого дома после ссоры с Зеленским в Вашингтоне.

Трамп добавил, что президент Украины для возобновления переговоров должен стремиться к заключению мира.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.