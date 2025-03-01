WP: администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность прекращения всех военных поставок на Украину после перепалки главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленский. Об этом пишет The Washington Post.

«Администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что Трамп после перепалки «выгнал Зеленского из Белого дома» и «выступил с угрозой полностью прекратить помощь США Украине».

Центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.