Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали условие подписания сделки по металлам

Reuters: от украинцев зависит, можно ли перенести подписание сделки по недрам
close
Nathan Howard/Reuters

В Белом доме заявили, что подписание сделки по недрам и перенос совместной конференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского зависит от украинской стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации собеседника агентства, подписание документа зависит от украинцев, так как они все еще находятся в стране.

«Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский все еще находится в стране, зависит от украинцев», — говорится в сообщении.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

24 февраля президент РФ Владимир заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами