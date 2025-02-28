В США назвали условие подписания сделки по металлам

Reuters: от украинцев зависит, можно ли перенести подписание сделки по недрам

В Белом доме заявили, что подписание сделки по недрам и перенос совместной конференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского зависит от украинской стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации собеседника агентства, подписание документа зависит от украинцев, так как они все еще находятся в стране.

«Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский все еще находится в стране, зависит от украинцев», — говорится в сообщении.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

24 февраля президент РФ Владимир заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного.