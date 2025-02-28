Зеленский после публичной перепалки с Трампом поблагодарил США за поддержку

Украинский лидер Владимир Зеленский после публичной перепалки с главой Белого дома Дональдом Трампом поблагодарил США за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит», — отметил Зеленский и отдельно поблагодарил Трампа, Конгресс и американский народ.

Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый и прочный мир.

«Мы работаем именно ради этого», — добавил президент Украины.

Трамп в ходе ссоры с Зеленским в Вашингтоне заявил, что президент Украины не выражает благодарность Соединенным Штатам за поддержку. Также глава Белого дома упрекнул украинского лидера в отсутствии сильной позиции.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.