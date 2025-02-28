Захарова предложила смотреть на покидающего Белый дом Зеленского под песню Ленинграда

Захарова: отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под группу Ленинград

Отъезд украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома в Вашингтоне после перепалки с президентом США Дональдом Трампом можно смотреть под песни группы «Ленинград». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала окончание переговоров президентов США и Украины в беседе с ТАСС.

«Под группу Ленинград», — отметила она.

Захарова не стала уточнять, какую именно песню она имеет в виду.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.