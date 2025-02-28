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Трамп призвал Зеленского пойти на компромиссы в переговорах с Россией

Трамп: Зеленскому придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией
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Brian Snyder/Reuters

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уступок со стороны Украины для достижения мирного урегулирования с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, любые переговоры требуют взаимных компромиссов, при этом он заверил, что эти уступки не будут столь значительными, как опасаются некоторые.

Трамп выразил уверенность в том, что его президентство будет ассоциироваться с миротворческой деятельностью: «Я делаю это, чтобы спасти жизни. По словам президента, конфликт России и Украины пошел «в неправильном направлении» и мог перерасти в третью мировую».

Накануне издание Asia Times написало, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от уровня доверия между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку посреднические переговоры без прямого взаимодействия двух противоборствующих сторон редко бывают успешными.

Ранее США отказались называть Россию «агрессором».

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Переговоры о мире на Украине
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