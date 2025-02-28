В Румынии объяснили, зачем США изменили свой политический курс

Боложан: США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по Украине

США изменили политический курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан, пишет РИА Новости.

«США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта», — сказал он.

Боложан отметил, что устойчивый мир на Украине не наступит без полноценного соглашения, подкрепленного гарантиями безопасности. Он добавил, что Румыния приветствует присутствие украинских и европейских представителей на таких переговорах и считает это важным условием для достижения мира.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. Необходимо подготовить важные для двух стран вопросы и выйти на приемлемые решения для двух сторон.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия начинает переговоры с США «в сильной позиции».