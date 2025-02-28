Лидер Мьянмы посетит Россию для переговоров с Путиным

Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр страны старший генерал Мин Аунг Хлаинг в ближайшие дни посетит Россию. Об этом сообщили власти Мьянмы в официальном пресс-релизе, пишет РИА Новости.

«Старший генерал Мин Аунг Хлаинг посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В ходе визита доброй воли лидер Мьянмы встретится с главой российского государства и проведет с ним переговоры. Также запланирована встреча Мина Аунг Хлаинга с представителями правительства РФ, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора станут вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров во время своей встречи с эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани передал пожелания от Путина и сообщил, что в Москве ждут его визита. В ответ глава Катара заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля.

Ранее в МИД оценили позиции России на Ближнем Востоке.