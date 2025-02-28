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Лукашенко предложил производителям пересесть с «Мерседеса» на коня

Лукашенко посоветовал производителям для экономии пересесть с «Мерседеса» на коня
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Andrey Stasevich/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил производителям в целях увеличения прибыли пересесть «с Мерседеса на сивого коня». Об этом он заявил на совещании по вопросам регулирования цен, передает БелТА.

Он отметил, что для потребителя справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт. По его словам, граждане, при желании, могут покупать «Гуччи», «Версаче» или товары от других западных производителей, однако сама Белоруссия не может производить аналогичный продукт.

«Для предприятий — тех, кто производит — справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль — это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что прибыль должна позволять предприятиям обеспечивать достойные зарплаты и собственные инвестиции в производство, «а не оседать в карманах руководителей».

В начале недели Лукашенко предложил помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге.

Ранее Лукашенко предложил составить список порядочных белорусских бизнесменов.

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