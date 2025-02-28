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В Госдуме прокомментировали слова Трампа об уважении к Зеленскому

Депутат Чепа: не стоит спешить с выводами относительно позиции США по Украине
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Не стоит спешить с выводами относительно позиции США по Украине. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он уважает президента Владимира Зеленского.

«Трампа надо судить не по словам, а по действиям. Мы посмотрим, как пройдут переговоры, насколько Трамп будет готов подписать соглашение и насколько оно будет связывать Украину, и после этого будем делать выводы», — подчеркнул Чепа.

Депутат добавил, что Трамп в любом случае будет действовать исключительно в интересах США. Из этого, по словам Чепы, исходят все заявления и выступления американского лидера.

Глава Белого дома заявил, что испытывает уважение к Зеленскому и ждет, что на предстоящей встрече они поладят.

До этого президент США также подтвердил свое намерение встретиться с российским главой Владимиром Путиным.

12 февраля во время телефонного разговора Путин договорился с американским коллегой о личной встрече. Это был первый официальный контакт лидеров двух стран во время второго срока республиканца. Разговор длился полтора часа. Встреча президентов может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее американский телеканал назвал Путина другом Трампа.

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