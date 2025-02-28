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В Кремле отказались дать оценку изменению отношения Трампа к Зеленскому

Песков: нужно дождаться итогов контактов Трампа и Зеленского для их оценки
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Shannon Stapleton/Reuters

Для оценки контактов президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского нужно дождаться итогов их встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Зеленский 28 февраля посетит Вашингтон для подписания соглашения между странами, касающегося природных ресурсов Украины.

«Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о смене риторики Трампа в отношении Зеленского.

19 февраля президент США на странице в своей соцсети Truth Social назвал украинского лидера «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Позднее он повторил это высказывание, выступая на митинге в Майами. При этом уже через неделю Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером открестился от своего заявления.

«Я такое говорил? Не могу в это поверить», — так политик ответил на вопрос о его посте.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что в данный момент отношения с США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским.

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