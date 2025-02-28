Россияне высказали свое мнение по отношению к Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 81%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда «Общественное мнение», который провели с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

По данным исследования, 82% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо.

Также респонденты оценили работу правительства. Положительно о властях отозвались 56% участников опроса. А 57% опрошенных заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Уровень поддержки «Единой России» составил 47%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 9%, «Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 3%.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.