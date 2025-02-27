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В Польше заявили, что ЕС хочет наладить отношения с Россией

Туск: в Европе раздумывают над тем, как поправить отношения с Россией
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Некоторые европейские страны и США раздумывают над возможностью улучшить отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью TVN24.

«В некоторых европейских странах, а особенно это более ярко выражается в Вашингтоне, раздумывают над тем, как поправить отношения с Россией», — сказал Туск.

Туск уверен, что данная тенденция несет в себе большие риски. Кроме того, он считает передачу Киеву замороженных российских активов важнейшим шагом для усиления переговорной позиции Украины.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отметил, что Россия и Украина могли бы быстро заключить перемирие, но быстро дойти до мира у них не получится.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что начало серьезного диалога в рамках урегулирования конфликта стало возможным благодаря участникам СВО.

Ранее в Европе приготовились установить мир на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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