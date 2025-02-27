Во Франции заявили, что Макрон переубедил Трампа насчет встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон отговорил своего американского коллегу Дональда Трампа не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает BFMTV.

По словам французских журналистов, что встреча Трампа и Зеленского едва не сорвалась. Сначала американская сторона отменила визит украинского лидера в Вашингтон, который должен был состояться в пятницу, 28 февраля, но ситуация изменилась после звонка Макрона.

26 февраля сообщалось, что Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу для подписания сделки с США по недрам. Financial Times писала, что она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин предложил поставить США 2 млн тонн алюминия.